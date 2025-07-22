Reuters: «Золотой купол» Трампа ищет замену SpaceX Маска 22.07.2025, 16:38

Новая директива Пентагона дает 120 дней на реализацию проекта.

Администрация президента США Дональда Трампа расширяет круг потенциальных подрядчиков для космической системы ПРО «Золотой купол» стоимостью $175 млрд, рассматривая Amazon (проект Kuiper) и традиционных оборонных гигантов на фоне ухудшающихся отношений с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на то что SpaceX остается лидером благодаря опыту и 9 000 запущенных спутников Starlink, власти опасаются чрезмерной зависимости от одного игрока. Проект Kuiper, который пока развернул лишь 78 спутников из запланированных 3000, уже привлек внимание Пентагона.

Маск ранее заявил, что SpaceX не участвует в тендерах по «Золотому куполу», предпочитая сосредоточиться на миссии по отправке человечества на Марс.

Тем временем Amazon и крупные подрядчики, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris, ведут переговоры о возможном участии в проекте. Ожидается, что их технологии слежения и перехвата ракет станут ключевыми компонентами.

Новая директива Пентагона предписывает генералу Космических сил Майклу Гютлайну, утвержденному Сенатом 17 июля, в течение 30 дней сформировать команду, за 60 дней — представить концепцию, а через 120 дней — полный план реализации проекта.

Возможное подключение частных платформ, таких как Kuiper, вызывает обеспокоенность в сфере кибербезопасности: спутники должны быть защищены от атак, включая радиоэлектронную борьбу — проблему, с которой уже столкнулась и сеть Starlink.

Проект «Золотой купол», вдохновленный израильским «Железным куполом», может кардинально изменить архитектуру глобальной безопасности, ускорив милитаризацию космоса.

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