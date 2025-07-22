Синоптики предупреждают о серьезной непогоде

Синоптики предупреждают о серьезной непогоде1
- 22.07.2025, 16:40
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На среду объявлен оранжевый уровень опасности.
В среду во многих местах страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.
Во многих районах страны 23 июля ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Утром и днем среды в Минске ожидается гроза, при грозе сильные ливни.
В целом в среду будет облачно с прояснениями. Кроме гроз и ливней, днем возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью будет +13…19°С, днем максимум составит +21…27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В четверг, 24 июля, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью будет +10…17°С, максимально днем — от +20°С по северу до +28°С по юго-западу страны.
А в пятницу, 25 июля, ночью местами по западу, днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем — местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…16°С, максимальная днем +22…28°С, местами по югу Беларуси до +30°С.