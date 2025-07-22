СМИ: Темы переговоров Украины и РФ в Стамбуле еще не определены
- 22.07.2025, 17:00
Делегации встретятся уже завтра.
Украинская и российская делегации уже завтра, 23 июля, встретятся в Стамбуле. Темы переговоров пока не определили.
Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.
Собеседник издания подтвердил, что третий раунд переговоров Украины и России должен пройти завтра, 23 июля.
По его словам, с чем на встречу приедут россияне - пока непонятно.
Источник подчеркнул, что украинская сторона готова к обсуждению разных вопросов, но, вероятнее всего, речь будет идти о гуманитарных вопросах.
- Для нас важно подготовить встречу лидеров, - добавил он.