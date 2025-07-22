СМИ: Темы переговоров Украины и РФ в Стамбуле еще не определены 22.07.2025, 17:00

Делегации встретятся уже завтра.

Украинская и российская делегации уже завтра, 23 июля, встретятся в Стамбуле. Темы переговоров пока не определили.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

Собеседник издания подтвердил, что третий раунд переговоров Украины и России должен пройти завтра, 23 июля.

По его словам, с чем на встречу приедут россияне - пока непонятно.

Источник подчеркнул, что украинская сторона готова к обсуждению разных вопросов, но, вероятнее всего, речь будет идти о гуманитарных вопросах.

- Для нас важно подготовить встречу лидеров, - добавил он.

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