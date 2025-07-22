Японская компания запретила своим судам перевозить СПГ из России 22.07.2025, 17:03

После этого ЕС снял санкции с трех ее танкеров.

Евросоюз отменил санкции против трех танкеров японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Они ранее перевозили российский сжиженный природный газ, сообщает Reuters.

Европейский союз исключил из санкционного списка три танкера - North Moon, North Ocean и North Light, которые ранее перевозили грузы с завода Yamal LNG и участвовали в перевалке с судна на судно у побережья Мурманска. Эти ограничения были частью 18-го санкционного пакета ЕС.

Как сообщила Европейская комиссия на своем сайте, исключение стало возможным после того, как были получены твердые гарантии, что указанные суда больше не будут задействованы в перевозке российского сжиженного природного газа, в частности, с проектов «Ямал» и «Арктика СПГ-2», для которых их изначально заказали.

«Эта мера демонстрирует эффективность санкционного механизма ЕС в отношении морских судов и возможность их возвращения к эксплуатации при наличии соответствующих обязательств», — пояснили в ЕК.

Все три танкера были построены в прошлом году на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.

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