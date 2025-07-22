Спецпредставитель Трампа в НАТО предостерегает Китай от субсидирования российской агрессии 22.07.2025, 17:11

Мэттью Уитакер

По его словам, Пекин серьезно просчитался.

Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в косвенной поддержке российской войны в Украине, заявив, что Пекин нужно «поставить на место» за «субсидирование» конфликта.

Об этом он заявил в эфире Fox Business, комментируя ужесточение позиции администрации президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Китай думает, что ведет прокси-войну руками России, — заявил Уитакер. — Они хотят, чтобы США и союзники были заняты Украиной и не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах». По его словам, Китай «серьезно просчитался».

Эти заявления прозвучали спустя неделю после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на российские товары, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней. Эти тарифы, как уточняют представители Белого дома, могут применяться и к странам, покупающим российскую нефть — в том числе к Китаю, Индии и Бразилии.

Китайские закупки российской нефти выросли после начала вторжения в Украину в 2022 году. США и их союзники считают такие поставки формой экономической поддержки, подрывающей действие санкций. В преддверии угрозы Трампа экспорт нефти из России достиг месячного максимума.

«Вторичные санкции будут серьезными, — подчеркнул Уитакер. — Они затронут все страны, покупающие российскую нефть».

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с китайскими коллегами в Стокгольме. Повестка включает обсуждение китайских закупок как российской, так и иранской нефти. Эти разговоры могут осложниться окончанием торгового перемирия между США и КНР, истекающего в следующем месяце.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com