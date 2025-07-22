закрыть
22 июля 2025, вторник, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецпредставитель Трампа в НАТО предостерегает Китай от субсидирования российской агрессии

  • 22.07.2025, 17:11
Спецпредставитель Трампа в НАТО предостерегает Китай от субсидирования российской агрессии
Мэттью Уитакер

По его словам, Пекин серьезно просчитался.

Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в косвенной поддержке российской войны в Украине, заявив, что Пекин нужно «поставить на место» за «субсидирование» конфликта.

Об этом он заявил в эфире Fox Business, комментируя ужесточение позиции администрации президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Китай думает, что ведет прокси-войну руками России, — заявил Уитакер. — Они хотят, чтобы США и союзники были заняты Украиной и не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах». По его словам, Китай «серьезно просчитался».

Эти заявления прозвучали спустя неделю после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на российские товары, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней. Эти тарифы, как уточняют представители Белого дома, могут применяться и к странам, покупающим российскую нефть — в том числе к Китаю, Индии и Бразилии.

Китайские закупки российской нефти выросли после начала вторжения в Украину в 2022 году. США и их союзники считают такие поставки формой экономической поддержки, подрывающей действие санкций. В преддверии угрозы Трампа экспорт нефти из России достиг месячного максимума.

«Вторичные санкции будут серьезными, — подчеркнул Уитакер. — Они затронут все страны, покупающие российскую нефть».

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с китайскими коллегами в Стокгольме. Повестка включает обсуждение китайских закупок как российской, так и иранской нефти. Эти разговоры могут осложниться окончанием торгового перемирия между США и КНР, истекающего в следующем месяце.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип