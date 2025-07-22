Житель Витебска выпал из автобуса во время движения и погиб
- 22.07.2025, 17:14
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Как наказали водителя?
В Витебске случилось резонансное происшествие. Как рассказывает издание vitbichi.by, местный житель скончался после того, как выпал из автобуса во время движения.
Трагедия произошла во время поездки в городском автобусе.
На остановке водитель забрал пассажиров, закрыл двери и поехал дальше по маршруту. Он не сразу обратил внимание, что в дверях зажат человек.
Тем временем пассажир не смог удержаться, выпал из автобуса и ударился о проезжую часть. Мужчина 1958 года рождения получил тяжкие повреждения.
Пострадавшего отправили в областную больницу, где больше месяца медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не смогли.
А водителя ждал суд. Против него возбудили дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть.
В прокуратуре Витебска сообщили, что обвиняемый на суде наказан ограничением свободы на четыре года. К тому же, пять лет он не сможет управлять транспортными средствами.
С собственника автобуса взыскано Br27 тыс. – как возмещение морального вреда близким погибшего.