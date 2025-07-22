Латвия передала Украине новую партию дронов собственного производства
- 22.07.2025, 17:25
Об этом сообщил министр обороны Латвии.
Латвия передала Украине новую партию вооружения для Вооруженных сил. В составе партии - 1300 дронов, изготовленных специально по заказу украинских военных.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X (Twitter).
- Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро, - написал министр в сообщении.