Латвия передала Украине новую партию дронов собственного производства 22.07.2025, 17:25

Об этом сообщил министр обороны Латвии.

Латвия передала Украине новую партию вооружения для Вооруженных сил. В составе партии - 1300 дронов, изготовленных специально по заказу украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в X (Twitter).

- Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро, - написал министр в сообщении.

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