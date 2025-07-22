Как глава ФИФА победил Дональда Трампа 1 22.07.2025, 17:45

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Джанни Инфантино сочетает в себе энтузиазм и политическую ловкость.

Президент ФИФА Джанни Инфантино активно строит отношения с американскими политиками в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Инфантино сочетает в себе энтузиазм и политическую ловкость: он не только посещает мероприятия с участием видных политиков, включая президента США Дональда Трампа, но и выделяет финансирование на развитие футбола в разных городах США. На одном из событий в Нью-Джерси он вышел на поле вместе с Трампом, чтобы вручить клубный кубок победителю турнира.

Отношения с Трампом особенно близки: Инфантино неоднократно посещал Мар-а-Лаго, подарил президенту футбольную форму с надписью TRUMP 26 и вместе с ним появлялся на спортивных мероприятиях. В то же время он старается поддерживать связи с демократическими лидерами городов и штатов, где пройдут матчи.

Ранее Инфантино вызывал критику за тесное сотрудничество с автократиями Россией и Катаром, которые принимали предыдущие чемпионаты мира. Его стремление угодить всем сторонам вызывает споры внутри ФИФА и среди футбольных функционеров.

Для подготовки к турниру ФИФА создала в Майами большой офис, где работает команда из 400 человек, включая бывших чиновников США, которые помогают наладить взаимодействие с властями.

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