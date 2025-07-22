TVN: Глава МИД Польши пойдет на повышение 22.07.2025, 18:11

Радославу Сикорскому предложат портфель вице-премьер-министра.

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому предложат портфель вице-премьер-министра в рамках так называемой реконструкции польского правительства.

Об этом узнал от источников телеканал TVN.

О намерениях дать Сикорскому более влиятельную должность в правительстве заявил партнерам по коалиции в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск, утверждают источники TVN.

Собеседники канала говорят, что коалиция поддержала такой выбор, и во вторник Туск должен провести личную встречу с Сикорским, чтобы обсудить детали.

Эти изменения, вероятно, отражают рост роли главы МИД Польши, который до недавнего времени боролся за выдвижение кандидатом в президенты от правящей коалиции.

По данным TVN, реконструкция правительства Польши также предусматривает укрупнение нескольких министерств, чтобы сосредоточить в отдельных институтах вопросы экономики, энергетики и жилищного хозяйства. Но окончательного согласия по этим вопросам на момент публикации не было.

Накануне польские СМИ также узнали, что свою должность должен потерять министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Об изменениях в составе правительства Польши премьер-министр Дональд Туск должен объявить в среду утром.

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