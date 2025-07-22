Украина оценила еще год войны с Россией в $120 млрд 22.07.2025, 18:22

$60 млрд из них Киев надеется привлечь с помощью своих союзников в ЕС и НАТО.

Украине понадобится не менее $120 млрд на военные нужды в 2026 году, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль. $60 млрд из них Киев надеется привлечь с помощью своих союзников в ЕС и НАТО, отметил глава ведомства в своем заявлении в телеграм-канале.

«Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников», — написал Шмыгаль. По его словам, переговоры с западными партнерами находятся на «предметной» стадии.

Министр подчеркнул готовность Украины «делиться с партнерами своим уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями», в том числе Киев предлагает союзникам создание совместных предприятий, передачу лицензий и открытие производств в странах-партнерах. «В военное время такая продукция будет использоваться для нужд Вооруженных сил Украины, а в долгосрочной перспективе усилит позиции наших партнеров», — отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул необходимость дополнительных финансовых вложений в развитие военной промышленности Украины, в особенности по выпуску FPV-дронов, беспилотников большой дальности и систем перехвата.

В конце июня предшественник Шмыгаля на посту главы украинского Минобороны Рустем Умеров заявлял, что Украина готовится резко увеличить количество ударов по России с помощью дальнобойных беспилотников. По его словам, для этого будут задействованы «десятки тысяч» таких БПЛА, целью которых станут российские военные объекты. Всего же в 2025 году ВСУ получат более 4 млн дронов, которые изготовят украинские предприятия, утверждал Умеров.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщала, что текущий фонд помощи Украине в размере 50 млрд евро, заложенный в пересмотренный бюджет ЕС до 2027 года, постепенно иссякает. В связи с этим, по ее словам, ЕК заложила в проект нового долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы 100 млрд евро на поддержку Киева (1,26% от общего бюджета ЕС).

Средства в виде грантов и кредитов направляются стране через фонд Ukraine Facility, специальный финансовый инструмент, созданный ЕС для поддержки Украины во время войны и в послевоенный период. Эта помощь идет на макрофинансовую помощь, реконструкцию, проведение реформ и модернизацию страны.

С начала полномасштабной войны ЕС уже предоставил Украине почти 160 млрд евро, включая указанные 50 млрд в рамках Ukraine Facility. В 2025 году государства ЕС пообещали Киеву дополнительную военную помощь на сумму 23 млрд евро, а также предоставили кредиты на 30 млрд евро, обеспеченные замороженными российскими активами.

Военную и финансовую помощь Украине предоставляют и другие страны. В частности, в субботу министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщал, что Киев уже получил большую часть из 49 танков M1A1 Abrams, которые Канберра передала Украине в рамках пакета помощи на $160 млн для защиты от российской агрессии.

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