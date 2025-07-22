Добычу каменной соли восстанавливают на одном из старейших месторождений в Украине 22.07.2025, 18:38

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Предприятие будет современным, экологически безопасным и эффективным.

В Ивано-Франковской области готовятся к возобновлению добычи соли на Долинском месторождении. Об этом сообщил городской голова Долинской территориальной общины Иван Дырив.

Сейчас идет работа над восстановлением добычи соли с месторождения: разрабатывают проект и проводят оценку воздействия на окружающую среду.

«Наконец, после десятилетий упадка, есть надежда на возвращение былой славы Долинской соли», - отметил Дырив.

В разработке проекта будущего солевыварочного завода участвуют специалисты Государственного института основной химии «НИОХИМ». Ожидается, что предприятие будет современным, экологически безопасным и эффективным.

Спецразрешение на добычу каменной соли (галита) с месторождения в 2023 году получила харьковская компания «Планета комфорт». Ее руководитель, по словам местных властей, подходит к проекту серьезно и скрупулезно.

Долинское месторождение является одним из старейших в Украине. Соль там начали добывать еще в десятом веке.

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