В Минске появится новый автобусный маршрут 22.07.2025, 18:48

Иллюстрационное фото

Рейсы запланированы каждые полчаса.

Новый автобусный маршрут начнет действовать в Минске.

Его запустят с 1 августа, сообщили на госпредприятии «Столичный транспорт и связь».

Автобусы под номером 193 будут ходить от автостанции «Юго-Западная» до остановки «2-й Прилукский переулок».

Расписание рейсов такое:

от а/с «Юго-Западная»: в 06:07, 06:37, 07:07, 07:37, 08:07, 08:37, 09:07, 09:57, 10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:24, 15:51, 16:27, 17:06, 17:57, 18:27, 19:06, 19:36, 20:06, 20:36, 21:06, 21:36

от «2-й Прилукский пер.»: 06:14, 06:44, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:06, 15:33, 16:00, 16:36, 17:15, 18:06, 18:36, 19:15, 19:45, 20:14, 20:44, 21:14, 21:44.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com