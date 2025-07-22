закрыть
22 июля 2025, вторник, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появится новый автобусный маршрут

  • 22.07.2025, 18:48
В Минске появится новый автобусный маршрут
Иллюстрационное фото

Рейсы запланированы каждые полчаса.

Новый автобусный маршрут начнет действовать в Минске.

Его запустят с 1 августа, сообщили на госпредприятии «Столичный транспорт и связь».

Автобусы под номером 193 будут ходить от автостанции «Юго-Западная» до остановки «2-й Прилукский переулок».

Расписание рейсов такое:

от а/с «Юго-Западная»: в 06:07, 06:37, 07:07, 07:37, 08:07, 08:37, 09:07, 09:57, 10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:24, 15:51, 16:27, 17:06, 17:57, 18:27, 19:06, 19:36, 20:06, 20:36, 21:06, 21:36

от «2-й Прилукский пер.»: 06:14, 06:44, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:06, 15:33, 16:00, 16:36, 17:15, 18:06, 18:36, 19:15, 19:45, 20:14, 20:44, 21:14, 21:44.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип