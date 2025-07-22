СБУ разоблачила семерых агентов ФСБ 4 22.07.2025, 19:50

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РФ вербовала даже школьников.

Украинские правоохранители задержали семерых агентов Федеральной службы безопасности РФ. Они готовили теракты против украинских защитников.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, россияне завербовали украинцев через Telegram-каналы по поиску «легкого заработка». Среди фигурантов — трое школьников.

Они готовили убийства украинских военных и правоохранителей при помощи самодельных взрывных устройств.

В частности, в Днепре правоохранители разоблачили двух 14-летних одноклассников из Каменского. Они пытались подорвать экипаж патрульного наряда полиции.

Школьники успели забрать самодельное взрывное устройство и заложить его под припаркованный автомобиль правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, когда они собирались дистанционно активировать взрывчатку.

В Кривом Роге сотрудники СБУ задержали еще трех российских агентов. Один из них - 30 летний мужчина, который ранее занимался воровством. Он лично подготовил взрывное устройство и положил его в тайник на территории города.

Двое других фигурантов – 18-летние местные. Они по заказу России достали из этого схрона взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы взорвать украинского воина.

В Полтавской области правоохранители разоблачили 14-летнюю школьницу, которая сама подготовила взрывное устройство по заказу РФ. Она спрятала взрывчатку в определенную квартиру.

Туда россияне хотели заманить украинского воина, чтобы его ликвидировать.

При этом в Хмельницкой области правоохранители разоблачили 25-летнего наркозависимого из города Васильков Киевской области.

Россияне поручили ему установить взрывчатку под колесо авто военного возле многоквартирного дома в Каменце-Подольском.

Всем вышеперечисленным фигурантам уже сообщили о подозрении в госизмене и теракте. Им грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

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