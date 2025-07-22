«Повезло, очень быстро» 22.07.2025, 20:05

Белоруска посчитала, за сколько часов можно доехать из Минска до Кракова, если не пересаживаться на границе.

Перед выходными минчанка Анна отправилась из столицы Беларуси в Краков. До точки назначения девушка ехала на автобусе. На границе она не пересаживалась в транспорт, который был ближе к пограничному контролю, а терпеливо ждала своей очереди. О том, сколько времени заняла дорога, она рассказала в TikTok, передает «Зеркало».

Судя по ролику Анны, с минского «Центрального» вокзала их автобус отправился в пятницу, 18 июля, в 20.20. О том, какими по счету они стали в очередь, когда добрались до границы, девушка не рассказывает. Говорит лишь, что к другим водителям не подсаживалась.

Белорусский пункт пропуска автобус, где находилась туристка, прошел только во второй половине субботы, а точнее, в 15.30. Еще пять часов понадобилось на то, чтобы пройти польский контроль. В итоге в Кракове девушка была в 2.20 воскресенья, 20 июля.

— 30 часов — именно столько времени нам понадобилось, чтобы приехать из Минска в Краков, — посчитала Анна. — Ехали с перевозчиком «Визит-Тур». В другие автобусы мы не подсаживались. Преодолела такую дорогу в первый раз, не знаю, как люди справляются с этим постоянно.

В комментариях под постом минчанки другие пользователи стали рассказывать, сколько времени у них занимает дорога из Беларуси в Польшу. Вот некоторые из их сообщений:

«Повезло, очень быстро. Обычно 30 часов только на границе».

«Езжу каждые два месяца через Тересполь (речь о пограничном переходе „Брест — Тересполь“. — Прим. ред.) на автобусе, без подсадок. Не помню, чтобы стояла 30 часов. Рекорд — 24. [Такое было] один раз».

«30? Мы когда ехали 22, думал, это долго».

Некоторые участники беседы рекомендовали Анне, чтобы сократить часы в пути, в следующий раз планировать путешествие через Литву.

— Доехали бы до Вильнюса, а там поезд ходит Вильнюс — Краков (время в пути 11 часов и 17 минут. — Прим. ред.). 25 евро (85,2 рубля по курсу Нацбанка на 22 июля. — Прим. ред.), современная комфортная электричка, — написал один из пользователей.

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