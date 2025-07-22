Белоруска нашла «сюрприз» в мясе из магазина
- 22.07.2025, 20:17
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Девушка возмутилась такой находке.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на «сюрприз» в упаковке мяса из магазина. Им оказалась муха. Девушка возмутилась такой находке, пишет «Смартпресс».
«Открываю вакуумную упаковку, здесь — муха … Гигантская, огромная муха. Срок годности в норме, до начала августа», — сказала автор ролика. Действительно, на внутренней стороне упаковки продукта была мертвая муха.
«Что делать в такой ситуации? Купи мясо и получи сюрприз в подарок», — написала покупательница. С ее слов, мясо приобрела в магазине торговой сети «Евроопт».
@bengalcat2020 Очень неприятная ситуация 🙄🥴🤢#еврооптбеларусь #евроопт #еврооптмагазин ♬ оригинальный звук - 🪷 🐆 T I G R A 🐆 🪷
И ее представители ответили в комментарии под роликом: «Сожалеем, что пришлось столкнуться с такой ситуацией! Вы можете обратиться в магазин для возврата товара, вам вернут деньги».