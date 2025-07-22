Белоруска нашла «сюрприз» в мясе из магазина 22.07.2025, 20:17

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Девушка возмутилась такой находке.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на «сюрприз» в упаковке мяса из магазина. Им оказалась муха. Девушка возмутилась такой находке, пишет «Смартпресс».

«Открываю вакуумную упаковку, здесь — муха … Гигантская, огромная муха. Срок годности в норме, до начала августа», — сказала автор ролика. Действительно, на внутренней стороне упаковки продукта была мертвая муха.

«Что делать в такой ситуации? Купи мясо и получи сюрприз в подарок», — написала покупательница. С ее слов, мясо приобрела в магазине торговой сети «Евроопт».

И ее представители ответили в комментарии под роликом: «Сожалеем, что пришлось столкнуться с такой ситуацией! Вы можете обратиться в магазин для возврата товара, вам вернут деньги».

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