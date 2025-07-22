Украинские защитники поразили российскую артиллерию и вражескую пехоту в Донецкой области 22.07.2025, 20:41

Видео.

Бойцы батальона беспилотных систем «Вартові» 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поразили российскую артиллерию и пехоту в Донецкой области.

Видео боевой работы было обнародовано на канале Военно-Морских Сил ВСУ.

Оккупанты пытались спрятать свои минометы и пушки в капонирах и под маскировочными сетками, но они были уничтожены. Вражеская пехота спряталась в блиндаже, но и это ее не спасло.

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