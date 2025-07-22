закрыть
22 июля 2025, вторник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники поразили российскую артиллерию и вражескую пехоту в Донецкой области

  • 22.07.2025, 20:41
Украинские защитники поразили российскую артиллерию и вражескую пехоту в Донецкой области

Видео.

Бойцы батальона беспилотных систем «Вартові» 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поразили российскую артиллерию и пехоту в Донецкой области.

Видео боевой работы было обнародовано на канале Военно-Морских Сил ВСУ.

Оккупанты пытались спрятать свои минометы и пушки в капонирах и под маскировочными сетками, но они были уничтожены. Вражеская пехота спряталась в блиндаже, но и это ее не спасло.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип