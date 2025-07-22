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В Минске задымился МАЗ с пассажирами

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  • 22.07.2025, 21:02
  • 2,234
В Минске задымился МАЗ с пассажирами

Видео.

Вечером 21 июля в Минске произошло задымление в автобусе МАЗ, который ехал по маршруту № 113с. Подробности инцидента рассказали госагентству «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

Перевозчик сообщил, что около 20.35 при подъезде к остановочному пункту «Боровая» в сторону Боровлян в автобусе маршрута № 113с «заклинило левое заднее колесо, вследствие чего произошло задымление».

— Водитель оперативно высадил пассажиров на остановочном пункте и сообщил диспетчеру о произошедшем. Возгорания автобуса не было. Огнетушитель не использовался, помощь МЧС не понадобилась, — рассказала пресс-секретарь предприятия Елена Громыко.

По ее словам, автобус направили в парк для устранения технической неисправности.

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