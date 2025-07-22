Стало известно, когда у белорусов будут длинные выходные в 2026 году
- 22.07.2025, 21:42
И сколько их будет.
«Совмин» утвердил график переноса рабочих дней в 2026 году, сообщила пресс-служба Минтруда.
Отдыхать четыре дня подряд белорусы будут в январе и апреле, три дня — в мае, июле и декабре.
Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.
Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года.
Нерабочими днями в 2026 году являются:
1 и 2 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта – День женщин;
21 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;
1 мая – Праздник труда;
9 мая – День Победы;
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября – День Октябрьской революции;
25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).