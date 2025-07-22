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Стало известно, когда у белорусов будут длинные выходные в 2026 году

  • 22.07.2025, 21:42
Стало известно, когда у белорусов будут длинные выходные в 2026 году

И сколько их будет.

«Совмин» утвердил график переноса рабочих дней в 2026 году, сообщила пресс-служба Минтруда.

Отдыхать четыре дня подряд белорусы будут в январе и апреле, три дня — в мае, июле и декабре.

Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.

Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года.

Нерабочими днями в 2026 году являются:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

21 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

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