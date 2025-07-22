Писториус назвал условие поставки Украине Patriot 22.07.2025, 22:17

Германия может передать Украине два зенитных ракетных комплекса.

Германия может передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, но только при условии, если США их быстро возместят, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы можем передать две наши системы [Patriot], но только при наличии надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести—восьми месяцев», — сказал он во время выступления в баварском Эрдинге (цитата по NTV).

По его словам, основной причиной такого условия является необходимость сохранения боеготовности и учебных возможностей бундесвера. Если в течение одного-двух лет у Германии не будет систем для обучения, то страна потеряет способность готовить специалистов, объяснил министр.

При этом Писториус отметил, что всего Украина нуждается в пяти комплектах Patriot.

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