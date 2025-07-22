«В какой-то момент более 90 тысяч людей скандировали: «Усик! Усик!» 22.07.2025, 22:21

Украинский певец поделился впечатлениями от боя украинского боксера и Даниэля Дюбуа на Уэмбли.

Украинский певец Julik в интервью интернет-изданию «Гордон» поделился впечатлениями от боя украинского боксера Александра Усика и британского спортсмена Даниэля Дюбуа, за которым в ночь на 20 июля наблюдал прямо на стадионе в Лондоне. Артист рассказал, как выбирался со стадиона после завершения поединка между боксерами, кого из украинских звезд видел на трибунах стадиона, и оценил исполнение гимна Украины певицей Надей Дорофеевой.

– Julik, вы присутствовали на стадионе, когда проходил поединок Усика с Дюбуа в Лондоне. Поделитесь впечатлениями.

– Это была абсолютная случайность. Я очутился в Лондоне проездом на благотворительные концерты, и так совпало, что именно в тот вечер проходил бой Усика. Когда услышал – сомнений не было: нужно идти. Такие события не происходят каждый день. Рад, что оказался там – это был не просто бой, это была история вживую.

Фото из личного архива певца Julik

– Какие впечатления, если смотреть поединок не по телевизору, а прямо на стадионе? Как была настроена публика?

– Невероятно. Эмоции зашкаливали с первых минут. Стадион буквально кипел. И сильнее всего меня поразило то, как Усика поддерживали британцы. В какой-то момент более 90 тыс. людей скандировали: "Усик! Усик!" – это мурашки по всему телу. В Лондоне, на стадионе, слышать фамилию украинского боксера в унисон – это было что-то незабываемое. Это было не просто спортивное событие, а настоящее проявление солидарности, силы и уважения к Украине. В такие моменты понимаешь, что мы не сами.

– Не было ли разочарования, что бой получился таким коротким? Хотелось шоу подольше?

– Ну конечно, хотелось немного больше экшена. Но с другой строны – Усик сделал все четко и уверенно. Не дал сопернику ни единого шанса. Это и есть настоящий профессионализм – коротко, технически, без лишней затяжки. Каждое его движение – точное, каждый раунд – контролируемый. Это было зрелищно по-своему.

Фото из личного архива певца Julik

– А что было после боя? Легко ли удалось выбраться со стадиона?

– О, это был свой «второй бой» после основного поединка. Когда ты выходишь со стадиона, где только что было более 90 тыс. людей, попадаешь в настоящее человеческое море. Все идут пешком, что-то скандируют, празднуют, ведь добраться назад – целый квест.

Я прошел примерно 3 км пешком, чтобы просто дойти до точки, где можно было вызвать такси – потому что ближе к арене связь «легла», а дороги были полностью заблокированы. Но, честно, даже это обладало своей атмосферой. Идти по ночному Лондону после такого события, с чувством причастности к чему-то великому – это отдельная эмоция. Не жалею ни секунды.

– Удалось ли пообщаться с Усиком?

– К сожалению, пока нет, лично мы не знакомы. Но я неоднократно продавал перчатки Усика с автографом в рамках сбора средств для ВСУ. Наши общие знакомые всегда берут у него для моих концертов сувениры. Это очень ценно – когда спорт и искусство могут объединяться для помощи нашим защитникам. Усик – это не просто спортсмен, он символ силы и веры в победу. Надеюсь, со временем будет возможность поблагодарить его лично.

– На стадионе было много украинцев. Видели ли кого-нибудь из украинских звезд на трибунах?

– Да, Олю Полякову. Она была в другом секторе, но, как всегда, яркая и узнаваемая. Приятно было видеть, что на таких событиях – украинская публика, артисты, известные люди. Это всегда придает ощущение общности, даже за границей.

Фото из личного архива певца Julik

– И последнее – как вам исполнение гимна Украины Надей Дорофеевой перед боем?

– Это был один из самых эмоциональных моментов вечера. Надя выступила очень достойно – сильно, уверенно, с внутренним светом. Особенно поразил момент в конце, когда у нее появилась слеза. Это не было «для камеры» – это было искренне. Все мы переживаем войну по-своему, и из-за таких моментов гимн звучит не просто как официальная песня, а как символ борьбы. Большое уважение и респект ей за это. Выступать перед многомиллионной аудиторией – это вызов. Сам знаю, как это. И она приняла его очень достойно. Так держать!

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