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Глава МИД Франции: Трамп выбрал сторону Украины в войне с РФ

  • 22.07.2025, 22:39
Глава МИД Франции: Трамп выбрал сторону Украины в войне с РФ
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро ждет от президента США санкций против Кремля.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что, учитывая последние заявления президента США Дональда Трампа, он теперь поддерживает Украину в развязанной против нее Россией войне.

Об этом он сказал в интервью BFMTV.

По мнению Барро, американский президент, учитывая его последние заявления, кажется, «выбрал сторону» в нынешней российской агрессии против Украины.

«Я констатирую, что президент Трамп поставил 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении огня под угрозой очень жестких санкций... Я также констатирую, что он выразил готовность предоставить военное оборудование Украине», – перечислил французский министр.

По его мнению, пункт о военной помощи является «несомненно, самым вероятным знаком» того, что Дональд Трамп «выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину в достижении ее цели, которую он четко выразил с самого начала, – установление прочного мира в Украине».

Глава МИД Франции также заявил, что европейская сторона уже несколько недель координирует свои действия с «американскими сенаторами, которые разработали пакет санкций, аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне».

«Я надеюсь, что этот пакет американских санкций... будет принят как можно скорее», – добавил Барро.

Французский министр иностранных дел в понедельник и вторник посетил Киев, Сумы и Харьков.

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