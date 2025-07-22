Четырехдневная рабочая неделя делает работников счастливее и здоровее 22.07.2025, 23:43

Исследование.

Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, подтвердило: четырехдневная рабочая неделя положительно влияет на физическое и психическое здоровье работников, а также повышает их удовлетворенность работой.

В шестимесячном эксперименте приняли участие 2896 работников из 141 компании в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США.

В рамках эксперимента работники работали четыре дня в неделю без сокращения заработной платы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, компаниям предоставили консультации по повышению эффективности до старта проекта. Результаты сравнивали с контрольной группой из 285 работников в 12 компаниях, которые не меняли режим работы.

Исследование показало, что в среднем количество рабочих часов уменьшилось на 5 часов в неделю. Работники, которые сократили неделю на 8 и более часов, сообщили о значительном уменьшении выгорания, улучшении психического здоровья и росте удовлетворенности работой.

Даже меньшие сокращения — на 1−4 или 5−7 часов — дали заметные положительные эффекты. Участники лучше спали, меньше уставали и демонстрировали более высокую работоспособность.

Инициатива, которая была частью глобального проекта 4 Day Week Global, имеет целью изучить влияние сокращения рабочего времени на производительность и благополучие.

Несмотря на положительные результаты, авторы исследования отмечают, что выбор компаний был добровольным, поэтому большинство участников — это малые предприятия из англоязычных стран.

Ученые призывают к проведению рандомизированных исследований, в том числе при поддержке правительств, чтобы проверить эффективность более коротких рабочих недель в более широком масштабе.

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