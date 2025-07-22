закрыть
22 июля 2025, вторник, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Четырехдневная рабочая неделя делает работников счастливее и здоровее

  • 22.07.2025, 23:43
Четырехдневная рабочая неделя делает работников счастливее и здоровее

Исследование.

Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, подтвердило: четырехдневная рабочая неделя положительно влияет на физическое и психическое здоровье работников, а также повышает их удовлетворенность работой.

В шестимесячном эксперименте приняли участие 2896 работников из 141 компании в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США.

В рамках эксперимента работники работали четыре дня в неделю без сокращения заработной платы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, компаниям предоставили консультации по повышению эффективности до старта проекта. Результаты сравнивали с контрольной группой из 285 работников в 12 компаниях, которые не меняли режим работы.

Исследование показало, что в среднем количество рабочих часов уменьшилось на 5 часов в неделю. Работники, которые сократили неделю на 8 и более часов, сообщили о значительном уменьшении выгорания, улучшении психического здоровья и росте удовлетворенности работой.

Даже меньшие сокращения — на 1−4 или 5−7 часов — дали заметные положительные эффекты. Участники лучше спали, меньше уставали и демонстрировали более высокую работоспособность.

Инициатива, которая была частью глобального проекта 4 Day Week Global, имеет целью изучить влияние сокращения рабочего времени на производительность и благополучие.

Несмотря на положительные результаты, авторы исследования отмечают, что выбор компаний был добровольным, поэтому большинство участников — это малые предприятия из англоязычных стран.

Ученые призывают к проведению рандомизированных исследований, в том числе при поддержке правительств, чтобы проверить эффективность более коротких рабочих недель в более широком масштабе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип