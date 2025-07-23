Из Минска в Гродно запустили ночной автобус 23.07.2025, 5:18

Он будет ехать через Лиду.

Ночной автобус будет ходить из Минска в Гродно через Лиду. Он отправляется из Минска в 23:50, что удобно для тех, кто поздно завершает дела в столице или пересаживается в Минске транзитом из других городов, пишет «Минская правда».

Время в пути до Гродно будет немного больше, чем на обычных рейсах — 4 часа 15 минут, так как автобус заезжает еще и в Лиду. Из Минска до Лиды он едет 2 часа 40 минут.

А вот цена билета на этот автобус такая же, как на дневные рейсы: 35 рублей до Гродно, 20 — до Лиды.

В фирме-перевозчике отметили, что на рейсах работают только большие автобусы. Они отличаются от маршруток повышенным уровнем безопасности и комфорта: удобные сиденья с большим пространством для ног, индивидуальные USB-розетки, кондиционер, просторный багажный отсек.

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