В Украине разбился истребитель Mirage-2000 23.07.2025, 7:35

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Пилот успел катапультироваться.

Истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции, потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

«Вечером 22 июля 2025, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», - отметили в Воздушных силах.

После этого пилот действовал грамотно - он успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда уже нашла летчика, его состояние - стабильное.

В результате инцидента никто на земле не пострадал.

В Воздушных силах уточнили, что для обнаружения причин аварии уже назначили специальную комиссию.

Mirage-2000

Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в конце 1970-х годов.

Он стал развитием линейки самолетов Mirage и был создан для замены устаревающих моделей Mirage III и Mirage 5. Самолет отличается дельтовидным крылом, высокой маневренностью и возможностью нести широкий спектр вооружений - от управляемых ракет класса «воздух-воздух» до корректируемых бомб и ракет «воздух-земля». Mirage 2000 активно использовался ВВС Франции и экспортировался более чем в 8 стран.

Благодаря своей простоте в обслуживании и адаптированности под современные стандарты вооружений, Mirage 2000 до сих пор остается актуальным в ряде стран.

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