В Мехико из-за роковой ошибки диспетчеров едва не произошла авиакатастрофа 2 23.07.2025, 7:45

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Фото: Yuri Cortez/AFP/Getty Images

Подробности.

В международном аэропорту Мехико два пассажирских самолета едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера. Инцидент уже расследуют соответствующие авиационные службы, а экипажи вовремя предотвратили возможную авиакатастрофу.

Об этом сообщает CNN.

Итак, в понедельник 21 июля, в Международном аэропорту Бенито Хуареса (Мехико) произошел опасный инцидент.

Там из-за ошибки диспечера два пассажирских самолета едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Региональный самолет AeroMéxico Connect, заходивший на посадку, пролетел менее чем в 200 футах (≈60 метров) над самолетом Delta Air Lines, который как раз начинал взлет.

Инцидент произошел при участии:

рейса 1631 AeroMéxico Connect - регионального самолета Embraer 190, заходившего на посадку;

рейса 590 Delta Air Lines - Boeing 737, который уже начал разбег по взлетно-посадочной полосе 5R со 144 пассажирами и 6 членами экипажа на борту.

По данным Delta, экипаж Boeing 737 вовремя увидел, что прямо перед ними приземляется другой самолет, и немедленно прервал взлет, вернувшись в терминал. В итоге рейс в Атланту отбыл с задержкой около трех часов.

Сайт Flightradar24 подтвердил, что самолет Embraer 190 пролетел очень близко над самолетом Delta, который уже двигался по полосе. Приземление произошло непосредственно перед ним, что могло повлечь серьезную авиакатастрофу в случае малейшей ошибки.

Компания Delta Air Lines уже сообщила об инциденте соответствующим органам - гражданской авиации Мексики, Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Национальному совету по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Delta полностью сотрудничает с властями во время расследования. Мы благодарны экипажу за внимательность и оперативные действия - это результат нашей всесторонней подготовки», - говорится в официальном заявлении компании.

Компания AeroMéxico и мексиканские авиационные органы пока не предоставили комментариев по ситуации.

Отметим, что в 2021 году FAA уже снижало рейтинг безопасности авиации Мексики из-за несоответствия международным стандартам. И только в сентябре 2023 года страна вернула статус «категория один», получив техническую помощь от США для исправления выявленных проблем.

Инцидент в Мехико вызвал беспокойство относительно соблюдения протоколов безопасности в стране и вероятного человеческого фактора в координации полетов. Расследование продолжается.

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