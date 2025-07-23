Ростовская область в огне: дроны атаковали «Ростелеком» и главную ГРЭС 5 23.07.2025, 7:53

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Под удар также попала железная дорога.

Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск Ростовской области, в результате чего в городе есть разрушения и поднялись пожары. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура, районная электростанция и здание «Ростелекома».

В результате атаки БпЛА в Новочеркасске возникли проблемы с электроснабжением. «Фокус» собрал информацию о массированном обстреле Ростовской области этой ночью.

Атака на российский регион началась около 23:30 часов: местные паблики сообщили о звуках взрывов, прогремевших взрывах в Ростове. Россияне писали о по меньшей мере 10 взрывах в областном центре и звуках взрывов в Новочеркасске.

Около полуночи российские медиа информировали, что в центре Новочеркасска поднялся пожар в результате якобы падения обломков БПЛА. Взрывы, по словам россиян, прогремели также в районе Новочеркасской ГРЭС.

В результате атаки БпЛА в Новочеркасске также возникли перебои с электроснабжением: свет в частности исчез в здании собора в городе.

Около 00:20 часов россияне также сообщили, что в Новочеркасске один из якобы сбитых БпЛА упал и взорвался неподалеку от здания железнодорожного вокзала, на месте атаки поднялся пожар.

Также вскоре стало известно, что в Новочеркасске под ударом оказалось здание «Ростелекома» — российской телекоммуникационной компании. Предприятие предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи и широкополосного доступа к интернету.

В сети распространили кадры ударов по Новочеркасску.

По информации проукраинского канала Exilenova+, в Новочеркасске БпЛА попал точно по объекту здания железнодорожного вокзала. Железнодорожное движение в Ростовской области было парализовано в результате массированной атаки.

Информацию об атаке по ГРЭС и железнодорожной инфраструктуре также подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Стоит отметить, что Новочеркасская ГРЭС — это тепловая электростанция, являющаяся основным источником генерации электроэнергии Ростовской области РФ.

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