Путинист Расторгуев сильно «сдал» 11 23.07.2025, 8:18

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Николай Расторгуев

Певец появился на сцене впервые за долгое время и спел про коня.

Солист любимой группы Путина «Любэ» Николай Расторгуев, который поддерживает агрессивную политику российского диктатора, впервые за долгое время появился на публике, пишет «Главред».

Путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню «Конь».

Расторгуев, который несколько раз по версии СМИ, «умирал», сильно сдал. У него давно уже проблемы с почками и его ни раз госпитализировали.

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