В Греции теперь будут штрафовать за работу после обеда 1 23.07.2025, 8:28

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Фото: Getty Images

Особенно, если это физический труд.

Из-за усиления жары власти Греции ввели запрет на некоторые виды работ в самые жаркие часы дня. Нарушителям грозят штрафы, сообщает Express.

По данным Национальной метеорологической службы Греции, в течение ближайшей недели в стране ожидается волна жары с пиковыми температурами до 44°C. На этом фоне Министерство труда Греции выпустило постановление, которое прямо запрещает физическую работу на открытом воздухе с 12:00 до 17:00 часов в некоторых районах страны.

Запрет касается в частности проведения строительных работ и работы курьеров (кроме автомобильных). Любая компания, которая будет заставлять персонал нарушать этот запрет, будет оштрафована на 2000 евро за каждого такого сотрудника.

Кроме того, греческое правительство призвало работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу.

В целом подобного рода ограничения становятся привычными для Греции в последние годы. Акрополь, самая популярная туристическая достопримечательность Греции, вообще был закрыт для туристов на несколько дней в начале июля из-за жаркой погоды. В прошлом году это также происходило.

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