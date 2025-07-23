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Пилот отвел самолет от домов: в ВСУ раскрыли детали потери первого Mirage-2000

  • 23.07.2025, 8:40
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Пилот отвел самолет от домов: в ВСУ раскрыли детали потери первого Mirage-2000
Фото: Генштаб ВСУ

Спасти самолет было невозможно.

22 июля в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться и отвести самолет подальше от жилой застройки.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в Facebook. По его словам, пилот сработал профессионально, но самолет спасти было невозможно.

«Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта», - отметил Игнат.

Он также призвал медиа и профильных экспертов не прибегать к преждевременным выводам. С самолетами в небе случаются кризисные ситуации, а причины именно этой аварии выяснят.

«Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное - жив-здоров, и без последствий на земле», - добавил Игнат.

Напомним, вечером 22 июля в Украине разбился истребитель Mirage-2000. В Воздушных силах ВСУ отметили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. О проблеме пилот доложил руководителю полетов.

«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле - без пострадавших», - говорится в заявлении.

Назначена специальная комиссия для установления причин инцидента. Отметим, что это первый известный случай потери французского истребителя Mirage-2000 в Украине.

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