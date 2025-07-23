закрыть
23 июля 2025, среда, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, почему Путин так ценит Мединского

1
  • 23.07.2025, 8:53
  • 4,502
Стало известно, почему Путин так ценит Мединского

«Они нашли друг друга».

Кремль поручил Мединскому распространять в мире "свою" версию истории страны.

Журналисты-расследователи сообщили, что Владимир Мединский умеет подбирать нужные формулировки для президента РФ. С одной стороны, еще на саммите в Бухаресте в 2008 году Путин заявлял, что Украины как страны не существует. Однако только с приходом Мединского удалось придать этим словам «идеологическую формулировку», сообщают журналисты проекта «Схемы».

Также Мединский через Российское военно-историческое общество проводит на оккупированных территориях идеологические мероприятия.

Он также курирует вопрос идеологии в школах и несет ответственность за учебники по истории.

Сразу же после оккупации Крыма в 2014 году Мединский презентовал планы Путину в отношении полуострова.

Он предложил проводить в театрах спектакли по известным в РФ произведениям, выставки на тематику Российской империи и пополнить все библиотеки Крыма российской литературой.

Уже через полгода Мединский презентовал новый учебник по истории, где была изложена кремлевская интерпретация истории Крыма. Российское военно-историческое общество стало активничать на Донбассе с 2022 года.

Почему Мединский так ценен для Путина? Потому что тот верит в то, что говорит. Еще 20 лет назад тот говорил, что Россия ни в чем не виновата, а страну окружают одни лишь враги. Спустя время помощник Путина все еще в это свято верит, как и сам президент РФ.

Еще в 2021 году Путин создал Межведомственную комиссию по историческому просвещению, которая подчинена непосредственно президенту страны.

Комиссия имеет три задачи: унифицировать подход всех госорганов к историческому просвещению; предлагать пропагандистские мероприятия и противодействовать иностранцам в вопросах истории.

Именно эта комиссия по приказу Мединского и разработает единый учебник истории для оккупированных территорий «История Новороссии и Донбасса».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип