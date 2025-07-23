Стало известно, почему Путин так ценит Мединского 1 23.07.2025, 8:53

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«Они нашли друг друга».

Кремль поручил Мединскому распространять в мире "свою" версию истории страны.

Журналисты-расследователи сообщили, что Владимир Мединский умеет подбирать нужные формулировки для президента РФ. С одной стороны, еще на саммите в Бухаресте в 2008 году Путин заявлял, что Украины как страны не существует. Однако только с приходом Мединского удалось придать этим словам «идеологическую формулировку», сообщают журналисты проекта «Схемы».

Также Мединский через Российское военно-историческое общество проводит на оккупированных территориях идеологические мероприятия.

Он также курирует вопрос идеологии в школах и несет ответственность за учебники по истории.

Сразу же после оккупации Крыма в 2014 году Мединский презентовал планы Путину в отношении полуострова.

Он предложил проводить в театрах спектакли по известным в РФ произведениям, выставки на тематику Российской империи и пополнить все библиотеки Крыма российской литературой.

Уже через полгода Мединский презентовал новый учебник по истории, где была изложена кремлевская интерпретация истории Крыма. Российское военно-историческое общество стало активничать на Донбассе с 2022 года.

Почему Мединский так ценен для Путина? Потому что тот верит в то, что говорит. Еще 20 лет назад тот говорил, что Россия ни в чем не виновата, а страну окружают одни лишь враги. Спустя время помощник Путина все еще в это свято верит, как и сам президент РФ.

Еще в 2021 году Путин создал Межведомственную комиссию по историческому просвещению, которая подчинена непосредственно президенту страны.

Комиссия имеет три задачи: унифицировать подход всех госорганов к историческому просвещению; предлагать пропагандистские мероприятия и противодействовать иностранцам в вопросах истории.

Именно эта комиссия по приказу Мединского и разработает единый учебник истории для оккупированных территорий «История Новороссии и Донбасса».

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