Умер археолог Эдвард Зайковский 2 23.07.2025, 8:56

Эдвард Зайковский

Выдающемуся исследователю было 72 года.

Археолог Эдвард Зайковский скончался 22 июля в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его семья, передает «Радыё Свабода».

Эдвард Зайковский родился 18 ноября 1952 года в деревне Дубаши Воложинского района Минской области.

В 1975 году окончил Белорусский государственный университет. С 1980 года работал в Институте истории Национальной академии наук Беларуси. Участвовал в общественном объединении «Беларуская майстэрня» (1979−1984). Кандидат исторических наук (1985).

Исследовал памятники неолита и бронзового века, языческие верования и первобытное искусство на территории Беларуси, древнюю кулинарию.

«Перапісваліся кагадзе, 17-га ліпеня. Эдварда мучыла задышка, а ён турбаваўся пра мяне. Спытала, ці можа хоць крыху працаваць над кнігай і ці стаіць яна ўжо ў выдавецкім плане (не). Спадзявалася, што наш „каменны Эдвард“ зноў падмане старую з касой і паспее закончыць галоўную справу…» — написала его знакомая Марина Сидарович.

«Мы разам адкрывалі прыхаваны ад нас саветамі кантынент беларушчыны, распытваючы Зоську Верас, шукаючы родныя мясціны Ластоўскага, вандруючы па Марцінкевічавым краі… Ён як археоляг умеў глядзець углыб зямлі, вычытваючы ў ёй пасланне продкаў: ягонай тэмай на сутыку археалогіі й архаічнай семантыкі сьветабудовы была цэлая сетка Дзявочых гор, і сугучча назвы з індаэўрапейскім коранем 'бог' невыпадковае. Кнігу Эдвард напісаў, але так і не паспеў выдаць…» — отметил Винцук Вячорка.

На странице Зайковского в Facebook пишут, что прощание состоится 23 июля с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 10.

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