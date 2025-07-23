The Telegraph: Российская элита живет в страхе и паранойе 1 23.07.2025, 9:13

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Правила изменились.

В России продолжается цепь громких арестов, осуждений и загадочных смертей, которые парализуют даже самые высокие ступени власти. Последний случай - самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта - поразил политическую элиту страны, пишет The Telegraph.

«Это выглядит ужасно», - сказал бывший чиновник администрации президента РФ, пожелавший остаться анонимным. «Аресты, смерти, скандалы... Люди сами облажались».

7 июля Старовойт, 53-летний экс-губернатор Курской области, покончил с собой, находясь под следствием по делу о масштабном хищении. Его бывший заместитель, Алексей Смирнов, якобы уже дал показания против него.

На самом высоком уровне образовался вакуум страха. «Что действительно странно, так это то, что президент (правитель РФ Владимир Путин - ред.) не выразил никакого сочувствия», - заметил тот же чиновник. «Даже премьер молчит. Это знак».

Пока суды выносят приговоры на десятилетия заключения даже бывшим заместителям министра обороны, а падение из окон становится новой политической метафорой. Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов не пережил падение с балкона, а частный самолет миллиардера Константина Струкова был принудительно возвращен при попытке выезда из страны.

«Правила изменились», - заявляет Александра Прокопенко, эксперт Центра Карнеги и бывший советник ЦБ РФ. «Теперь не имеет значения, кто тебя поддерживает. Выживают не самые сильные, а самые осторожные».

Сейчас в Кремле растет параноидальное настроение. Один из действующих чиновников признается:

«Я стараюсь держаться подальше от опасных тем... Мы все замкнулись в своих маленьких мирах».

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