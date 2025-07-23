До Минска дошел грозовой фронт 2 23.07.2025, 9:26

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Столицу сегодня утром подтопило, местами не ходит транспорт.

Утром 23 июля до Минска дошел грозовой фронт. Из-за подтоплений на некоторых улицах остановилось движение троллейбусов и автобусов, сообщили в Минсктрансе.

С 8.05 до 8.37 из-за подтопления остановился транспорт на улицах Гурского и Льва Сапеги — троллейбусы № 8,31,39,47,53 и автобус № 166, встал транспорт и на Глаголева в обоих направлениях, а также на Казинца — троллейбусы № 19,27,82.

На Мирошниченко и МКАД в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 109 В, 162,146.

А в районе остановки «Мотовелозавод» на Партизанском проспекте в направлении площади Ванеева из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3,16,19,30,36,59.

Напомним, на среду, 23 июля, был объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих местах страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер, возможен град.

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