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Очередной провал Лаврова

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.07.2025, 9:36
  • 7,660
Очередной провал Лаврова

«На том же месте, в тот же час».

Эти слова из старой песни «Неудачное свидание» заранее можно отнести к третьему раунду переговоров Украина – Россия, которые состоятся в Стамбуле завтра.

«Неудачному» раунду, если иметь в виду главную цель – безусловное прекращение огня и уже на этой основе переход к мирным переговорам. Этого, как представляется, на сегодняшний день, не будет. Но мы, как обычно в этом случае, были бы счастливы ошибиться.

Вялый пресс-секретарь Песков уже объявил, что от завтрашней встречи вряд ли стоит ожидать «прорывов из разряда чудес». Под «чудесами» здесь, вероятно, имеется в виду элементарное – безусловное прекращения огня. Песков добавил: «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших - это уже результативность».

Эта «тема» не просто «сложна», но и нерешаема при Путине и его подчиненных, но разрешить навороченное за последнюю четверть века возможно и легко при иных руководителях.

Разумеется, это будет уже после Путина и осознания людьми в нашей стране той катастрофы, в которую мы окончательно попали 24 февраля. Но если разрешить легко, то это не значит, что так же несложно разобраться с последствиями – они будут ломать жизнь на протяжении многих поколений. Никогда не будет забыто то, что содеяно. Никогда.

Отдельно стоит отметить очередной провал лавровцев. Они в надежде вернуть благоволение Трампа кинулись, было, раздувать пламя пропагандистской компании, что Украина не хочет продолжения переговоров. Но довольно быстро получили от на глазах окрепшей украинской дипломатии энергичный ответ – быстрое предложение переговоров.

Разумеется, обмен пленными и возвращение погибших – важный позитивный результат переговоров. Их стоит продолжать уже по одной этой причине. Но надежды на прекращение огня пока нет. Виноват в этом лично Путин и его обслуга: Лавров, Мишустин, Белоусов, Кириенко, Медведев, Шойгу и другие – вся эта молчаливая толпа, готовая исполнять любой приказ, лишь бы сидеть на своих уютных местах. Для всей этой публики ничего, кроме личного благополучия, на свете не существует. Они служат себе, а не гражданам страны.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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