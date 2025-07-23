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«За день потерял $24 000»

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  • 23.07.2025, 9:56
  • 3,154
«За день потерял $24 000»

Минчанин копил на квартиру и решил приумножить деньги на криптобирже, но что-то пошло не так.

Если вы до сих пор кусаете локти, что не вложились в крипту лет эдак пять назад, эта история может остудить ваш пыл. Cегодняшний герой Onlíner решил приумножить накопленные $45 тыс. на крипте. Спустя четыре года, несколько маржин-колов, падений, взлетов и бесконечных качелей на его счетах осталось около $14—15 тыс. Куда исчезли десятки тысяч, отложенные на квартиру, как работает психология криптотрейдера и почему «легкие деньги» не такие уж и легкие, читайте в материале.

Хотел насобирать на квартиру

В 2021 году Андрею было 34. Он жил в Минске, работал программистом и получал около $3 тыс. в месяц — типичный айтишник с хорошей зарплатой и скромными запросами. Андрей не спешил спускать деньги на геймерские кресла или какой-нибудь очередной курс по осознанности — он копил.

Цель была вполне конкретной: купить собственную квартиру в столице, не влезая в кредиты и не полагаясь на чью-либо помощь.

— В 2021 году у меня было порядка $70—80 тыс. Эту сумму я копил не один год, откладывая значительную часть своей зарплаты. Но даже с такими накоплениями я не спешил покупать жилье: хотелось сразу взять «трешку» с хорошим ремонтом, а на это нужно было хотя бы $130 тыс. Так что я продолжал копить и в какой-то момент решил попробовать приумножить часть средств.

«Какая-то монета сделала ×10 — это и заинтересовало»

Весной 2021 года, сидя на работе за обедом с коллегами, Андрей услышал разговор о какой-то монете с веселым собачьим лицом — Dogecoin. Кто-то рассказывал, что эта штука выросла в десятки раз буквально за пару месяцев. Это и заинтересовало нашего героя.

— Я вообще не понимал, что такое биржа, крипта, на тот момент не знал ни про цикличность биткоина, ни про халвинг, ни про альткоины — вообще ничего. Я просто услышал, что выросла какая-то монета, закинул денег — $300 — и купил там эти Dogecoin. Ну и ждал, когда она вырастет еще в 10 раз. Такие у меня были мысли.

Но роста не случилось. Прошло пару дней, Dogecoin стоял на месте. Андрей понял, что ждать чуда, оказывается, скучно, — и докинул еще $1500.

— Тогда как раз в самом разгаре был альтсезон — цены прыгали туда-сюда. Биткоин был по $60—65 тыс., по-моему. Я его не покупал, я даже не знаю почему. Скорее всего, потому что альткоины всегда давали больше иксов, так что я больше влезал в них.

Буквально через неделю ночью вся крипта вдруг начала падать в цене. Я решил забросить еще денег и купить — казалось бы, по приемлемым ценам — кучу альткоинов. Забросил еще $7000 и купил все монеты, что были на бирже. Среди них был Bitcoin Cash, который тогда стоил по $1200 (сейчас около $500. — Прим. Onlíner).

Спустя несколько дней началось стремительное падение — крипторынок обрушился. Андрей же решил, что это обычная коррекция, и начал «добрасывать» деньги — где-то по $1500—2000 в месяц. Затем попробовал торговать с плечом, брал сделки с левереджем ×20, без стопов и надеялся на разворот рынка.

Плечо (левередж) в трейдинге — это когда биржа дает вам «взаймы», чтобы вы могли торговать на сумму больше, чем у вас есть. Например, с плечом 1:10 можно открыть сделку на $10 000, имея всего $1000 своих.

Опасность в том, что, если рынок пойдет против вас, потери тоже умножаются. При большом плече даже небольшое движение цены может мгновенно «съесть» весь ваш вклад.

Маржин-кол — это предупреждение, что денег почти не осталось. А если рынок продолжит падать, позицию принудительно ликвидируют, и вы потеряете все вложенное.

— Каждая попытка «войти на дне» оборачивалась новым дном, с каждым движением вниз просадка становилась все глубже. Я постоянно ловил эти ножи. Думаю: вот сейчас монета точно отскочит, — а оно становилась еще ниже и ниже. Монеты, в которые я вложился, теряли в цене десятки процентов. К концу года я завел на биржу уже около $24 тыс. Практически все время находился в просадке на 70—80%.

Деньги таяли на глазах.

Торговал так, будто деньги уже потерял

К началу 2022 года Андрей все еще находился в глубокой просадке, но, тем не менее, не сдавался. Наоборот, продолжал торговать с плечом, правда, уже в более «осторожном» режиме. Особенно его внимание привлекали монеты, которые могли выстрелить буквально за считаные минуты.

— Были такие монеты, которые могли вырасти в цене буквально за полчаса — и через полчаса обратно упасть. Я ловил их в шорт, и иногда удавалось получить прибыль. Потому что рынок в целом валился.

И если на старте всей этой истории про криптоинвестирование он действительно переживал, особенно когда капитал стал стремительно таять, то со временем эмоции притупились.

— В 2021 году я немного переживал. Меня дизморалило, что я теряю капитал. К концу года я уже смирился: потеряю так потеряю. Деньги, которые сначала казались шагом к собственной квартире, стали восприниматься как ненастоящие, просто циферки на экране. Мне не жалко было потерять их, потому что я думал, что их уже нет.

По словам Андрея, у него не было бессонных ночей, паники и стресса. Биржу по несколько раз в день он открывал спокойно, как бы механически. Если видел плюс, частично закрывал сделку, если минус, просто ждал дальше.

Несмотря на общее падение, были и локальные успехи.

— В августе 2022 года я был у мамы на даче. Биткоин тогда стоил около $23 тыс. У меня были какие-то свободные деньги, и я оставил заявку купить биткоин по $12 тыс. Просто оставил: а вдруг получится? Она у меня висела, наверное, с июля.

И вот сижу я на даче, и мне прилетает уведомление: «Ваша заявка по биткоину исполнена». Я вообще не поверил. Думаю: ну не может быть, как это биткоин мог с $23 000 упасть до $12 000? Захожу, смотрю: а у меня реально сработала сделка, и профит уже $11 000. Я был в шоке. Быстро сделал скрин, закрыл сделку и сразу поставил $8000 на вывод. И все, на следующий день деньги пришли на мой банковский счет. Я так и не понял, что это было: баг, сбой в системе биржи или случайность.

Был шанс выйти в плюс, но он им не воспользовался

С 2021 по 2024 год Андрей трижды выходил в плюс — и каждый раз откатывался обратно. Первый такой шанс появился в самом начале 2023-го. После затяжной криптозимы рынок начал оживать: биткоин оттолкнулся ото дна, вслед за ним немного подросли и альткоины. Тогда портфель нашего героя ненадолго показал плюс — около тысячи долларов. Слишком мало, чтобы радоваться, и он решил продолжать.

— Второй раз шанс выйти появился в конце 2023 года. На этот раз портфель показывал примерно плюс $3 тыс. Я снова не вышел с рынка, так как мне хотелось не просто выйти в ноль, а поймать полноценный альтсезон и сделать несколько иксов.

Третий — и самый ощутимый — рост пришелся на декабрь 2024 года. Баланс на всех биржах показывал около $63 тыс. — почти плюс $18 тыс. к вложенным $45 тыс. Думаю: вот он — момент, можно все вывести и забыть про эту крипту. Но я решил еще немного посидеть: вдруг это только начало роста?

Но крипта решила иначе.

«За день потерял $24 000»

После того как портфель Андрея достиг пика в конце 2024 года, рынок начал корректироваться. Андрей наблюдал за снижением в режиме онлайн. Сначала ушли пару тысяч, потом пять, потом уже десять. Он не паниковал.

— Я тогда думал, что это просто коррекция, типа все нормально, сейчас вернется. Ведь я уже не раз видел, как крипта падает, а потом подскакивает, — сейчас тоже подскочит.

Вместо того чтобы зафиксировать прибыль, перевести активы на спот или хотя бы сократить позиции с плечом, он остался в рынке, в том числе с открытыми лонгами. На биржах не стояли стоп-ордера, не было ограничений на убытки. Как признался сам Андрей, он считал свои позиции почти спотовыми, ведь они «висели» давно и даже с просадкой продолжали жить.

— В итоге основной портфель не выдержал. Точка невозврата пришла в начале февраля 2025 года, когда на фоне международных новостей рынок резко провалился. За одну ночь я потерял $24 тыс. на маржин-коле. Моя позиция была ликвидирована автоматически. Утром я открыл почту, а там письма от биржи, одно за другим. Я сразу понял, что случилось. Захожу в аккаунт — и вижу $470. Все, остались только какие-то монетки на споте.

Андрей принял это как очередной урок — не первый и, как оказалось, не последний. Эмоционально он давно адаптировался к потерям.

Это был не первый маржин-кол в его истории, и он уже воспринимал подобные ситуации с иронией.

— Я тогда подумал: ну окей, еще один маржин-кол. Четыре года торгую, и все туда же. Даже друзьям потом написал: мол, поздравьте, опять словил маржин-кол.

— Не жалеете, что не вывели деньги, когда были в плюсе?

— Конечно жалел, но не настолько, чтобы убиваться или впадать в отчаяние. Можно ведь было закрыть позиции, выдохнуть и на следующем откате зайти снова. Но, когда у тебя на балансе $63 тыс., а ты вложил $45 тыс., внутри включается жадность. Думаешь: ну вот, еще чуть-чуть — и будет $80 тыс., а там и до $100 тыс. недалеко. Ну-ну…

После этой ликвидации Андрей наконец решил пересмотреть свою стратегию — не потому, что он вдруг стал дисциплинированным трейдером, а потому, что просто устал наступать на одни и те же грабли. Торговать с плечом он не перестал, но больше не зависал в сделках надолго.

Новый подход был прост: заработал — вывел.

— С тех пор я просто начал делать так: если что-то зарабатываю, сразу перевожу на биржу ПВТ и потом в банк, никаких «еще чуть-чуть посижу». Заработал — вывел. Все.

Андрей не был одинок в своем криптовалютном приключении, у него была своя «группа поддержки» — пятеро друзей, все в теме. Они создали общий чат, где делились опытом, обсуждали сделки, сливы и редкие удачи. Как выразился сам герой, с 2021 по 2025 год четверо из пяти друзей остались в минусах.

— У нас с друзьями есть чат, где мы общаемся по поводу торговли. Все, кто в этом чате, пережили хотя бы один маржин-кол. Из пяти человек все в минусах, кроме одного. Только один в плюсе, потому что он вкладывал в акции, в индексы, в S&P 500, в Nasdaq. Остальные в просадке примерно на 50%, кто-то меньше, кто-то больше.

Я не скрывал от близких, что торговал.

Иногда мог и в Instagram что-то запостить. А с друзьями мы просто подкалываем друг друга. Допустим, один взял эфир в шорт, а тот пошел вверх — у него минус $800. Я его потом постоянно троллил: «Расскажи, как ты эфир закрывал». Вот так у нас происходит общение.

Андрей не стал посвящать маму в детали торговли, особенно в цифры. Новость о том, что накопленные на квартиру деньги уходят на что-то настолько непонятное, как альткоины и плечо ×20, могла вызвать лишние волнения. Поэтому он сказал ей лишь часть правды.

— Она вообще далека от трейдинга и думала, что это что-то мутное. Предостерегала меня от этой ерунды. Я ей объяснил как мог: мол, представь, есть доллар, который ты купила по низкому курсу, а потом продала по более высокому и в рублях получила прибыль — так вот и здесь то же самое, только это цифровые деньги, которые быстро меняются в цене. Она и успокоилась.

— А о том, что потеряли много денег, она знает?

— Да, но в этом я ей признался гораздо позже… Не то чтобы признался… Сумму приуменьшил — ну, процентов на 10—15. Просто сказал, что завел немного денег на биржу.

Итог — минус $30 тыс.

От $45 тыс. вложенных в крипту у Андрея осталось примерно $14—15 тыс. Тем не менее он все же купил квартиру. Правда, для этого ему пришлось занять немного денег у друга (около $8 тыс.) и у матери (еще $16 тыс.). Конечно, если бы не отправлял деньги на биржи, то смог бы купить квартиру без долгов. Но, несмотря на упущенные возможности, белорус считает, что в целом вышел «на берег».

— Может, если бы вы не торговали с плечом, всего этого можно было бы избежать?

— Плечо — это просто инструмент. Я, наверное, не столько разочарован во всем этом, но рекомендовать торговать с плечом я никому не стану, всех отговариваю.

— Всех отговариваете, а сами торгуете?

— Ну, такой вот я мазохист, получается.

— Что бы вы посоветовали новичкам?

— Вначале всегда нужно разобраться в той области, в которую ты пытаешься войти. Я же вообще не разбирался, весь опыт получал на реальных деньгах.

В трейдинге работает не удача, а дисциплина.

Нужна стратегия, которой ты следуешь, и никаких отклонений. Большинство людей теряют деньги не из-за плохого анализа, а потому, что поддаются страху упустить прибыль, когда все вокруг зарабатывают, а ты нет. К тому же с кредитным плечом потери могут быть моментальными и необратимыми.

— Есть ли там легкие деньги?

— Здесь превыше всего психология. Ты не делаешь правильные шаги, поддаешься страху, панике, эмоциям, азарту. Поэтому, скорее всего, легких денег в трейдинге и не бывает.

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