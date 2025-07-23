Зеленскому доложили об обстоятельствах гибели командира бригады «Лють»
- 23.07.2025, 10:02
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Президент Украины отреагировал.
Глава МВД Украины Игорь Клименко доложил президенту Зеленскому об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» полковника Максима Казбана.
Об этом глава Украины сообщил в Telegram.
«Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства.
Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году возглавил «Лють». Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана. Вечная память!» - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции «Лють» Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.