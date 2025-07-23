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В Беларуси хотят бороться с зарастанием водоемов

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  • 23.07.2025, 10:13
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В Беларуси хотят бороться с зарастанием водоемов

Что придумали власти?

В Беларуси подготовили план, чтобы снизить зарастаемость водоемов из-за изменения климата, сообщает БелТА.

Об этом рассказала начальник отдела гидрологии и водоохранных территорий Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Оксана Таврыкина.

«Планируется создание модели автоматизированного обнаружения учета зарастания водоемов, которая позволила бы оперативно обнаруживать водные объекты, в которых площадь зарастания превышает 30%, для их благоустройства», – рассказала она.

Таврыкина пояснила, что это позволит оперативнее удалять водную растительность.

Кроме того, изучается практика других стран, в том числе по применению специализированной техники.

Сколько рек в Беларуси мельчает

По последним данным, в республике насчитывается свыше 21,6 тыс. водных объектов, в том числе:

более 9,3 тыс. водотоков (из них 79 каналов, 1242 ручья и 107 малых рек)

более 11 тыс. водоемов

1140 родников

87 водохранилищ сезонного регулирования.

И, например, из водотоков около 12% имеют обмелевшие участки или участки пересохшего русла. В основном речь идет о малых реках или ручьях.

Как хотят справиться с угрозой

Чтобы повысить уровень воды в проблемных водных объектах, разработан ряд мероприятий.

Например, проектирование и строительство низконапорных гидротехнических сооружений, улучшение водосборного бассейна, регулирование мелиоративной сети, санитарная очистка и другое.

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