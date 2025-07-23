Киев утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле

Киев утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле1
- 23.07.2025, 10:18
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Президент Украины подписал указ.
Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Переговорную группу от Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также в нее войдут:
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;
Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС;
Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;
Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата Главнокомандующего ВСУ;
Олег Луговский — первый заместитель главы Службы внешней разведки;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба;
Александр Поклад — заместитель главы СБУ;
Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;
Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования воздушными силами ВСУ.
Напомним, в конце прошлой недели Зеленский сообщил, что Украина предложила России провести очередной раунд переговоров на уровне делегаций. Встреча, как и прежде, пройдет в Стамбуле. По словам политика, на переговорах будет обсуждаться возвращение пленных, вывезенных в РФ украинских детей и «подготовка встречи лидеров».
Позже Зеленский рассказал, что переговоры пройдут в среду, 23 июля.