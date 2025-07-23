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Киев утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле

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  • 23.07.2025, 10:18
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Киев утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле

Президент Украины подписал указ.

Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Переговорную группу от Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также в нее войдут:

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;

Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС;

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;

Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата Главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский — первый заместитель главы Службы внешней разведки;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба;

Александр Поклад — заместитель главы СБУ;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;

Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования воздушными силами ВСУ.

Напомним, в конце прошлой недели Зеленский сообщил, что Украина предложила России провести очередной раунд переговоров на уровне делегаций. Встреча, как и прежде, пройдет в Стамбуле. По словам политика, на переговорах будет обсуждаться возвращение пленных, вывезенных в РФ украинских детей и «подготовка встречи лидеров».

Позже Зеленский рассказал, что переговоры пройдут в среду, 23 июля.

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