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Ураган унес пса с будкой в поле в Витебской области

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  • 23.07.2025, 10:33
  • 2,318
Ураган унес пса с будкой в поле в Витебской области

«Собака — Белка, а это ее ракета».

В деревне Вархи Городокского района 9 июля бушевал ураган. Предполагается, что даже был смерч. В итоге из-за непогоды собаку унесло с подворья вместе с будкой, рассказал гостелеканал ОНТ.

В день урагана сильный порыв ветра унес собачью будку вместе с собакой в открытое поле. Хозяин тогда отправился на поиски. Выяснилось, что будка приземлилась удачно и даже не развалилась, животное не пострадало.

«И теперь мы ее назвали не Кнопка, а собака Белка, а это ее ракета», — шутил хозяин.

Видео о собаке с будкой в TikTok посмотрели более 600 тысяч раз. Хозяин Кнопки-Белки также показал, как к нему приезжал из ОНТ.

@dy4fagdztz9h д. Вархи последствие урогана 09.07.2025 #вархи #ураган #смерч #витебскаяобласть #деревня #ветер ♬ оригинальный звук - dy4fagdztz9h

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