Ураган унес пса с будкой в поле в Витебской области

Ураган унес пса с будкой в поле в Витебской области3
- 23.07.2025, 10:33
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«Собака — Белка, а это ее ракета».
В деревне Вархи Городокского района 9 июля бушевал ураган. Предполагается, что даже был смерч. В итоге из-за непогоды собаку унесло с подворья вместе с будкой, рассказал гостелеканал ОНТ.
В день урагана сильный порыв ветра унес собачью будку вместе с собакой в открытое поле. Хозяин тогда отправился на поиски. Выяснилось, что будка приземлилась удачно и даже не развалилась, животное не пострадало.
«И теперь мы ее назвали не Кнопка, а собака Белка, а это ее ракета», — шутил хозяин.
Видео о собаке с будкой в TikTok посмотрели более 600 тысяч раз. Хозяин Кнопки-Белки также показал, как к нему приезжал из ОНТ.
@dy4fagdztz9h д. Вархи последствие урогана 09.07.2025 #вархи #ураган #смерч #витебскаяобласть #деревня #ветер ♬ оригинальный звук - dy4fagdztz9h