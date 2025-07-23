Ураган унес пса с будкой в поле в Витебской области 3 23.07.2025, 10:33

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«Собака — Белка, а это ее ракета».

В деревне Вархи Городокского района 9 июля бушевал ураган. Предполагается, что даже был смерч. В итоге из-за непогоды собаку унесло с подворья вместе с будкой, рассказал гостелеканал ОНТ.

В день урагана сильный порыв ветра унес собачью будку вместе с собакой в открытое поле. Хозяин тогда отправился на поиски. Выяснилось, что будка приземлилась удачно и даже не развалилась, животное не пострадало.

«И теперь мы ее назвали не Кнопка, а собака Белка, а это ее ракета», — шутил хозяин.

Видео о собаке с будкой в TikTok посмотрели более 600 тысяч раз. Хозяин Кнопки-Белки также показал, как к нему приезжал из ОНТ.

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