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СМИ: Азербайджан бьет по Москве, взявшись за «вагнеровцев»

  • 23.07.2025, 10:45
  • 6,136
СМИ: Азербайджан бьет по Москве, взявшись за «вагнеровцев»

Это первый случай в странах бывшего СССР.

Жители Азербайджана Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов отбывали тюремное наказание в России, когда их в свои ряды завербовали люди Пригожина.

Теперь на родине им снова придется отмотать срок, но уже по обвинению в наемничестве, сообщает ресурс EuromaidanPress.

Это не просто смелый шаг, отвергающий влияние РФ на Южном Кавказе, но и активное подрывание всей постсоветской системы власти Кремля. Источник пишет, что это первый случай, когда постсоветская страна преследует наемников «Вагнера».

20 июля суд в Баку постановил заключить Алиева и Гасанова под стражу, обвинив тех в терроризме и наемничестве. Эти обвинения выходят за рамки национального законодательства; они являются предупреждением всем бывшим бойцам «Вагнера»: с ними будут обращаться не как с ветеранами, а как с военными преступниками.

Этот случай наглядно показал, как меняется позиция Баку в отношении Москвы. Вместо того чтобы дистанцироваться, Азербайджан решил «атаковать» Кремль на военном, политическом и информационном пространстве.

Баку совершает аресты не просто ради справедливости, а и как попытка лишить рычагов влияния РФ в регионе.

Это уже череда событий после того, как в Баку приняли решение взять под арест сотрудников пропагандистского ресурса «Спутник Азербайджан».

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