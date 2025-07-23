Крупный банк призвал белорусов запасаться наличными 23.07.2025, 11:01

В конце недели будут ограничения для клиентов.

«Беларусбанк» предупредил о временной недоступности ряда услуг в ночь с 26 на 27 июля.

В ночь с 26 на 27 июля, а именно с 23.00 до 7.00 в системах «Беларусбанка» будут проводить технические работы.

В это время будут недоступны операции по текущим и вкладным счетам, погашение кредитов, а также оформление банковских карт. Ограничения коснутся всех каналов дистанционного обслуживания, ЕРИП и подразделений банка.

Дополнительно, 27 июля с 01.00 до 02.00 в отделениях банка невозможно будет провести операции с наличными деньгами и платежными картами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com