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С рынком недвижимости Беларуси происходит что-то странное

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  • 23.07.2025, 11:19
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С рынком недвижимости Беларуси происходит что-то странное

Спрос упал, но квартиры подорожали.

Активность на рынке недвижимости в столице и областных центрах пошла на спад по сравнению с рекордными показателями прошлого года. Но интерес покупателей все еще довольно высокий. Это следует из анализа, опубликованного на сайте Госкомимущества. Всего в апреле — июне люди купили жилья на общую сумму 304 млн долларов (более 887 млн рублей по курсу Нацбанка на 23 июля).

Спрос замедляется, но остается высоким

В апреле — июне этого года активность на рынке недвижимости Минска и областных центров пошла на спад. В столице было зарегистрировано около 3,5 тысячи сделок с квартирами, однако отдельно у апреля и июня — минимальные показатели за последние пять лет. Самым высоким сохраняется спрос на однокомнатные квартиры — их доля из всех купленных составила 43%. За ними идут двушки (34%) и трешки (19%).

При этом только 11% сделок пришлось на новостройки, причем большинство проданных в них квартир — тоже однокомнатные, часто площадью свыше 44 м².

Рост цен на квадратный метр снижает доступность жилья, но укрепление рубля и повышение доходов населения поддерживают рынок. В результате выросла доля проданных квартир стоимостью свыше 100 тыс. долларов (291,9 тыс. рублей. — здесь и далее по курсу Нацбанка на 23 июля), а наиболее востребованный ценовой сегмент — от 60 до 80 тыс. долларов, или 175–233 тыс. рублей, — занял 39% сделок, что выше уровня прошлого года.

В Минске активнее всего раскупаются квартиры во Фрунзенском и Октябрьском районах.

Жилье продолжает дорожать

На вторичном рынке особенно подорожали однокомнатные квартиры — в среднем на 90 долларов (262 рубля) за «квадрат», превысив отметку в 1900 долларов (5545 рублей). Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры также выросли в цене, но умереннее. На первичном рынке наиболее заметно подорожали однушки (плюс 80 долларов, или 233 рубля за «квадрат»), тогда как трехкомнатные квартиры даже немного подешевели.

Самая дорогая сделка квартала — пятикомнатная квартира в центре Минска за 1,1 млн долларов (3,2 млн рублей).

Какова ситуация в регионах

В областных центрах за второй квартал заключено 2,7 тысячи сделок — на 16% меньше, чем в первом. Единственным исключением стал Брест, где число сделок увеличилось. В остальных городах был спад, особенно в Гродно, где ранее активно покупали квартиры в новостройках. Предпочтения различались: в Бресте и Гродно чаще покупали двухкомнатные квартиры, а в Витебске, Гомеле и Могилеве спрос равномерно распределился между однушками и двушками.

Цены росли во всех областных центрах, сильнее всего — в Гродно, где «квадрат» подорожал на 14%, до 840 долларов (2451 рубль). В Гомеле рост составил 10%, в остальных городах — от 3 до 5%. Самую дорогую квартиру продали в Бресте — 120-метровое жилье в центре за 201 тыс. долларов (586,7 тыс. рублей).

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