«Как добиваться правды?»7
- 23.07.2025, 11:24
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После смерти школьницы в больнице Ельска родителям не дают никакой информации.
Более двух месяцев прошло с момента трагедии в Ельске, где в районной больнице умерла 14-летняя школьница. СК тогда сообщал о проведении проверки, но с тех пор никакой информации о ходе расследования не появлялось, пишет «Флагшток».
Как выяснилось, родителям девочки тоже ничего не известно о результатах проверки. По этого поводу отец школьницы выложил в соцсети эмоциональное видео, в котором поделился своей болью.
Также мужчина прокомментировал попытки признать его многодетную семью как находящуюся в социально опасном положении.
«Два месяца у меня нет дочери. Я ищу ее каждый день, каждый вечер на улице, на балконе я пытаюсь выглядывать свою дочь. Мне не хватает ее, она была мне очень дорога. Видя других девочек, я вижу свою дочь. Время лечит? Нет. Поэтому я прошу, сообщите мне, что происходит сейчас», — публично обратился мужчина.
Она рассказал на видео:
«Никто ничего не сообщает. Я уточнял — мне сказали: мы ничего не знаем, в Минске занимаются. Были результаты экспертизы, не были — я не знаю. У кого спрашивать, кому звонить? Или надо какие-то скандалы устраивать, чтобы что-то узнать? Как добиваться правды?»
По словам мужчины, врач, которая назначала ребенку капельницу, после которой она внезапно потеряла сознание и вскоре умерла, не была отстранена от работы на время проверки:
«Никто не наказан, никого не отстранили. Я ничего не знаю. Тишина. Глухая тишина».