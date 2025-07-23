Главком ВСУ призвал Трампа помочь перенести войну в Россию 4 23.07.2025, 11:42

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Александр Сырский

Оборонительных систем от США недостаточно.

Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, в интервью The Washington Post призвал США и Европу срочно усилить поставки систем ПВО и дальнобойных ракет. Он также попросил отменить запрет на удары по территории России, введенный при администрации Джо Байдена (перевод — сайт Charter97.org).

Сырский отметил, что Украина ежедневно сталкивается с массированными обстрелами со стороны РФ, включая применение баллистических ракет и дронов. По его словам, без более современных систем ПВО и ракет Киев не сможет эффективно сдерживать российскую агрессию.

Особо он выделил необходимость в американских ATACMS и немецких Taurus — дальнобойных ракетах, способных поражать инфраструктуру, участвующую в производстве оружия. «Наличие таких вооружений само по себе уже сдерживает врага», — заявил генерал.

После недавнего звонка Дональду Трампу президент Украины Владимир Зеленский заручился его поддержкой: Трамп одобрил план, согласно которому союзники смогут закупать американское оружие и передавать его Киеву.

Сырский подчеркнул, что украинская армия нуждается не только в оружии, но и в новых бронемашинах и снарядах. Также он признал сложности с мобилизацией и отметил, что у России значительно больше ресурсов для привлечения контрактников.

Несмотря на возраст (Сырскому исполняется 60 — предел для военной службы в Украине), он не планирует уходить в отставку. «Я понимаю свою личную роль в защите наших граждан. И знаю, что должен делать больше и лучше», — сказал он.

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