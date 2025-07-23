Белорусов ждет незабываемое астрономическое шоу 3 23.07.2025, 11:39

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До 25 «падающих звезд» в час.

В ночь с 29 на 30 июля на небе развернется завораживающее зрелище — пиковая активность сразу двух метеорных потоков: Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. При ясной погоде и отсутствии яркой Луны можно будет наблюдать до 25 метеоров в час.

Главную роль в этом космическом спектакле сыграют Южные дельта-Аквариды, способные подарить до 20 метеоров в час. Поток активен с 18 июля по 12 августа, а его пик приходится на 29–30 июля, по данным Американского метеорного общества. Аквариды известны своими длинными, но тусклыми следами, а максимум активности растянут — наилучшие условия для наблюдения сохранятся с 24 по 31 июля.

Радиант этого потока расположен в созвездии Водолея, которое в северных широтах находится низко над южным горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда Водолей поднимается выше всего.

Дополнит шоу второй метеорный поток — Альфа-Каприкорниды, активные с 7 июля по 15 августа. На пике, в ту же ночь 30 июля, они могут подарить 5–10 ярких метеоров в час. Их легко отличить по ярким, медленным и красочным вспышкам. Радиант Каприкорнид расположен в созвездии Козерога, неподалеку от Водолея, поэтому различить потоки на небе будет непросто.

Наилучшие условия для наблюдений — в Южном полушарии, однако и жители Беларуси и других стран Северного полушария смогут насладиться этим явлением, если направят взгляд на юг в предрассветные часы 30 июля.

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