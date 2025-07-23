закрыть
23 июля 2025, среда, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов ждет незабываемое астрономическое шоу

3
  • 23.07.2025, 11:39
  • 1,610
Белорусов ждет незабываемое астрономическое шоу

До 25 «падающих звезд» в час.

В ночь с 29 на 30 июля на небе развернется завораживающее зрелище — пиковая активность сразу двух метеорных потоков: Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. При ясной погоде и отсутствии яркой Луны можно будет наблюдать до 25 метеоров в час.

Главную роль в этом космическом спектакле сыграют Южные дельта-Аквариды, способные подарить до 20 метеоров в час. Поток активен с 18 июля по 12 августа, а его пик приходится на 29–30 июля, по данным Американского метеорного общества. Аквариды известны своими длинными, но тусклыми следами, а максимум активности растянут — наилучшие условия для наблюдения сохранятся с 24 по 31 июля.

Радиант этого потока расположен в созвездии Водолея, которое в северных широтах находится низко над южным горизонтом. Поэтому лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда Водолей поднимается выше всего.

Дополнит шоу второй метеорный поток — Альфа-Каприкорниды, активные с 7 июля по 15 августа. На пике, в ту же ночь 30 июля, они могут подарить 5–10 ярких метеоров в час. Их легко отличить по ярким, медленным и красочным вспышкам. Радиант Каприкорнид расположен в созвездии Козерога, неподалеку от Водолея, поэтому различить потоки на небе будет непросто.

Наилучшие условия для наблюдений — в Южном полушарии, однако и жители Беларуси и других стран Северного полушария смогут насладиться этим явлением, если направят взгляд на юг в предрассветные часы 30 июля.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип