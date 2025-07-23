TIME: Как спасти «некоммерческую» душу ИИ 23.07.2025, 11:54

Об этом рассказал бывший сотрудник OpenAI.

OpenAI, основанная как некоммерческая организация в 2015 году, задумывалась как альтернатива ради всеобщего блага, а не ради прибыли. Однако с ростом затрат на разработку ИИ в 2019 году компания создала коммерческое подразделение, обязав его юридически следовать благотворительной миссии, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший сотрудник OpenAI Джекоб Хилтон, обучавший ИИ, утверждает, что сегодня эти обязательства под угрозой. Компания планирует реструктуризацию, которая может снять ограничения на прибыль инвесторов и ослабить приверженность изначальной миссии.

Он предупреждает, что на фоне миллиардных доходов и ускоренного графика релизов снижается качество внутреннего тестирования безопасности. Решения теперь принимаются в условиях конфликта интересов, а независимый контроль фактически отсутствует.

Выход, по его мнению, — усилить роль некоммерческого совета директоров. Для этого необходимо назначить независимого CEO и создать команду, свободную от финансового влияния. Такая структура могла бы:

– оценивать руководство по степени соответствия миссии,

– проверять безопасность новых моделей,

– публиковать отчёты и вести связь с общественностью,

– управлять прозрачностью и этикой лоббистской деятельности,

– использовать долю прибыли на гранты в сфере безопасного ИИ.

На фоне отсутствия регулирования ИИ на федеральном уровне OpenAI может стать примером для всей индустрии. Но сохранить свою «некоммерческую душу» она сможет только при активной позиции общества — её главного бенефициара.

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