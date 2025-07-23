«Это пенсионеры стали меньше есть» 3 23.07.2025, 11:55

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В некоторых белорусских деревнях закрывают единственные магазины.

Люди обращаются к властям с просьбой не делать этого. Но достучаться удается далеко не всегда. Собеседница «Салідарнасці» делится, что не минула эта участь и ее деревню.

– У нас тоже закрыли магазин. Думали, наши теперь водку будут меньше покупать. Думаете кто-то в деревне стал меньше пить? Нет, это пенсионеры стали меньше есть.

Ждем теперь автолавку каждый раз со слезами на глазах. Приедет – не приедет. А если заболел, не вышел к автолавке сегодня, все – будешь без хлеба.

В деревне без магазина никто не протрезвел. Бутылочка у этих есть всегда. Появились «дзялкі». Закупаются в городе, а потом втридорога продают бутылку нашим.

У одного «полхаты» заставлено самым дешевым, но есть и кагор, если кому на похороны надо. Хочешь на «вексель», хочешь за деньги. «Бяры ни хачу». А у другого самогонка дома. Все закрывают на них глаза. Потому что уборочная, а как они эти работники будут убирать без дозаправки. Так что эти наши работнички не страдают без магазина.

А нам или ждать автолавку, или на велосипед и ехать в соседние деревни. В одной магазин с понедельника по среду работает, в другой с четверга по пятницу. Продавщица и там, и там — одна.

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