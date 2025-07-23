«В Кремле сейчас точно неспокойно» 1 23.07.2025, 11:57

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То, что спасало Путина, перестанет работать.

Если в начале своей каденции Дональд Трамп пытался давить на Украину, то сейчас полностью сменил риторику. Он поставил России ультиматум и требует от Владимира Путина не саботировать мирный процесс.

Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал «24 Каналу», что сначала в США возлагали большие надежды на сотрудничество с россиянами. Но эти планы не оправдались.

Почему Трамп изменил риторику?

В администрации Трампа поняли, что Россия не будет «антикитаем», ведь ее зависимость от Китая слишком велика. Так же Кремль не поможет с Ираном. Там отказались передавать россиянам свои ядерные наработки.

«В начале июля 2025 года США остановили военную помощь Украине. Мне кажется, что Трамп решил использовать эту ситуацию в разговоре с Путиным. Он мог сказать, что помощь остановлена, поэтому следующий шаг должен идти от России», – предположил Иван Ус.

Но глава Кремля отказался останавливать боевые действия. Более того, через несколько часов после разговора с Трампом Россия нанесла массированный удар по Украине. Это не могло понравиться американцам. Поэтому мы увидели стремительную смену риторики США.

Что все это время спасало Россию?

Если проанализировать экономику России за период полномасштабной войны, то многие санкции не сработали. Стоит понимать, что в 2000 году страны «Большой семерки» составляли 65% мирового ВВП. По состоянию на сейчас – это лишь 40%.

Соответственно возросла роль Глобального Юга, а поскольку санкции против России шли от Запада, то страна-агрессор смогла пройти этот период. В окружении Трампа это поняли и решили давить именно на Глобальный Юг. Этим странам пригрозили большими пошлинами.

«И так возникла ситуация, когда то, что спасало российскую экономику, – может перестать работать, потому что страны начнут отказываться от российской нефти», – подчеркнул Иван Ус.

Министр нефтяной и газовой промышленности Индии сказал, что у них есть 40 поставщиков нефти, поэтому от России они могут отказаться. Остается Китай, но если Трамп пойдет дальше, то любая продукция, которая производится, например, в Индии, не будет иметь повышенных пошлин по сравнению с продукцией, которую производят в Китае.

Так что, логично направлять все свои инвестиции не в Китай, а в Индию. В таком случае Пекин может потерпеть поражение. Это будет иметь для него очень значительные стратегические последствия.

Поэтому стоит дождаться 2 сентября, когда закончатся 50 дней, которые дал Трамп России. Все помнят похожий случай, когда США давали 60 дней Ирану, а после этого нанесли удар по его военным базам. Такой прецедент уже был, поэтому в Кремле сейчас точно неспокойно.

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