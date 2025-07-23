закрыть
23 июля 2025, среда, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таможенники изъяли у белоруски 50 тысяч евро

7
  • 23.07.2025, 12:05
  • 3,716
Таможенники изъяли у белоруски 50 тысяч евро
иллюстративное фото

Теперь ей грозит срок.

На границе с Литвой задержали 44-летнюю белоруску, которая пыталась ввезти в страну 50 тысяч евро без декларации. Женщина ехала автобусом через пункт пропуска «Каменный Лог» и выбрала «зеленый коридор» — якобы ей нечего декларировать.

Когда таможенники уточнили, не везет ли она больше 10 тысяч долларов (это максимум без оформления документов), она сначала сказала, что нет. Потом неуверенно добавила — «ну, вроде около 10 тысяч евро».

В итоге при досмотре у нее нашли конверт с 50 тысячами евро.

В отношении белоруски возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение крупной суммы наличных через границу (ч. 2 ст. 228 УК). Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Деньги изъяты до решения суда.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип