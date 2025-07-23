Таможенники изъяли у белоруски 50 тысяч евро

Таможенники изъяли у белоруски 50 тысяч евро7
- 23.07.2025, 12:05
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Теперь ей грозит срок.
На границе с Литвой задержали 44-летнюю белоруску, которая пыталась ввезти в страну 50 тысяч евро без декларации. Женщина ехала автобусом через пункт пропуска «Каменный Лог» и выбрала «зеленый коридор» — якобы ей нечего декларировать.
Когда таможенники уточнили, не везет ли она больше 10 тысяч долларов (это максимум без оформления документов), она сначала сказала, что нет. Потом неуверенно добавила — «ну, вроде около 10 тысяч евро».
В итоге при досмотре у нее нашли конверт с 50 тысячами евро.
В отношении белоруски возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение крупной суммы наличных через границу (ч. 2 ст. 228 УК). Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Деньги изъяты до решения суда.