СМИ: Израильские военные хотят создать буферные зоны на всех границах 23.07.2025, 12:07

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Верховное командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 июля впервые за два года провело специальную сессию для стратегического обзора вызовов безопасности. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Одним из наиболее важных выводов стало то, что отныне все границы Израиля должны иметь буферную зону. На данный момент Израилю удалось добиться этого в секторе Газа, Сирии и Ливане. Менее четкая буферная зона существует с Египтом и Иорданией, хотя у Иерусалима есть мирное соглашение с этими двумя странами. Кроме того, положения соглашений 1978 года между Египтом и Израилем сдерживают развертывание египетских военных сил вблизи границы.

Военные заявили, что в отличие от событий до атаки 7 октября, большую часть своих оборонительных потребностей они удовлетворят за счет упреждающего нападения. В настоящее время силы ЦАХАЛ в секторе Газа, Сирии и Ливане периодически атакуют потенциально враждебные силы, чтобы не допустить воссоздания ими более серьезной угрозы, которую они представляли до войны.

Кроме того, военные решили, что в будущем необходимо установить различные определения успеха для разных фронтов и противников. Например, если до 7 октября 2023 года считалось, что решительно разгромить кого-либо из врагов Израиля невозможно, и максимум, на что способна ЦАХАЛ, – это вести боевые действия ограниченного масштаба для восстановления сдерживания, то теперь армия наносит более сильные удары по всем своим врагам. В настоящее время цель ЦАХАЛ – полностью сорвать любые попытки ХАМАС восстановить военную базу в секторе Газа.

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